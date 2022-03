POL-PPWP: Ausweis aus Pkw gestohlen

Kaiserslautern (ots) - Unter Alkoholeinfluss hat ein Autofahrer am frühen Sonntagmorgen in der Hohenecker Straße in Richtung Kaiserslautern-Hohenecken einen Unfall gebaut - und ist anschließend abgehauen. Die weiteren Insassen riefen die Polizei. Laut Aussage der Mitfahrer geriet der Wagen kurz vor der Unterführung an der Einmündung Burgherrenstraße/Landolfstraße vermutlich auf Grund überhöhter Geschwindigkeit in ...

mehr