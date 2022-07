Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Zeugen gesucht

Heppenheim (ots)

Bereits am Montag (27.06.), zwischen 11.45 und 12.15 Uhr, wurde in Heppenheim auf dem Bauhaus-Parkplatz ein weißer Ford Puma beschädigt. Es entstand dabei ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise auf den Verursacher werden an die Polizeistation Heppenheim, Tel. 06252/7060 erbeten.

Berichterstatter: POK Schmid

Eingestellt: PHK`in Schmitt

