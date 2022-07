POL-ERB: Höchst im Odenwald: Tödlicher Verkehrsunfall auf der B426

Dieburg (ots) - Am Freitag, den 08.07.2022 ereignete sich gegen 15:30 Uhr ein Verkehrsunfall in der Groß-Umstädter Straße in Dieburg mit einer verletzen Fahrradfahrerin. Nach ersten Erkenntnissen befuhr eine 37-jährige Dieburgerin mit ihrem SUV die Groß-Umstädter Straße stadteinwärts. Auf Höhe einer Fußgängerfurt wollte ein 12-jähriges aus Dieburg ...

mehr