Büttelborn (ots) - In einer Flüchtlingsunterkunft im "Oberdorf" kam es am Dienstag (05.07.), gegen 11.20 Uhr, zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Bewohnern. Nach derzeitigem Ermittlungsstand gerieten sich hierbei ein 22 Jahre alter Mann aus Afghanistan sowie ein 46-jähriger aus Pakistan in die Haare. Der 46 Jahre Mann wurde hierbei von seinem Kontrahenten mit ...

mehr