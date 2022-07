Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Büttelborn-Worfelden: Streit unter Bewohnern/46-Jähriger verletzt

Büttelborn (ots)

In einer Flüchtlingsunterkunft im "Oberdorf" kam es am Dienstag (05.07.), gegen 11.20 Uhr, zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Bewohnern. Nach derzeitigem Ermittlungsstand gerieten sich hierbei ein 22 Jahre alter Mann aus Afghanistan sowie ein 46-jähriger aus Pakistan in die Haare. Der 46 Jahre Mann wurde hierbei von seinem Kontrahenten mit einem Metallgegenstand geschlagen und verletzt. Er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Angreifer wurde von der Polizei vorläufig festgenommen und wird sich nun in einem Strafverfahren zu verantworten haben. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu den genauen Hintergründen der Tat aufgenommen.

