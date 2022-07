Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Trebur: +++Abschlussmeldung+++ Mehrere Hunderttausend Euro Schaden nach Wohnhausbrand

Trebur (ots)

Einen Schaden in Höhe von mehreren Hunderttausend Euro hat ein Wohnhausbrand am Freitagmittag (01.07.) in der Hollergasse angerichtet. Gegen 12 Uhr verständigten Zeugen über Notruf Feuerwehr und Polizei und meldeten einen Dachstuhlbrand in einem dortigen Anwesen. Es folgte eine Alarmierung weiterer Wehren aus den Ortsteilen und den Nachbargemeinden, zwei Polizeistreifen sperrten zudem die umliegenden Straßen ab. Die Bewohner konnten das Haus rechtzeitig verlassen. Aufgrund der Ausdehnung der Flammen wurden die Nachbargebäude sicherheitshalber geräumt. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr brachten das Feuer schließlich unter Kontrolle und verhinderten ein Übergreifen. Aktuell sind sie mit Nachlöscharbeiten beschäftigt, die sich vermutlich noch bis in den späten Nachmittag hinziehen dürften. Ein Bewohner des Anwesens zog sich Verletzungen am Arm zu, benötigte aber keine ärztliche Versorgung. Validierte Angaben zur genauen Brandursache können bislang noch nicht gemacht werden, die Rüsselsheimer Kriminalpolizei (Kommissariat 10) hat die Ermittlungen dazu aufgenommen.

