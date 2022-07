Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Gerau: Einbruch in Volkshochschule

Groß-Gerau (ots)

Die Räumlichkeiten der Kreisvolkshochschule in der Hauptstraße in Dornberg gerieten in der Nacht zum Freitag (01.07.) in das Visier von Kriminellen. Die Täter hebelten die Eingangstür auf und beschädigten anschließend drei weitere Zimmertüren im Gebäude. Sie durchschnitten Stromkabel und versprühten den Inhalt eines Feuerlöschers. Die Einbrecher ließen zudem Computerzubehör mitgehen. Es entstand ein Schaden von rund 1000 Euro.

Hinweise werden erbeten an die Polizeistation Groß-Gerau unter der Rufnummer 06152/1750

