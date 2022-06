Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bürstadt: Polizei nimmt Wohnungseinbrecher fest

Bürstadt (ots)

Ein Wohnhaus in der Hermann-Staudinger-Straße geriet in der Nacht zu Dienstag (28.06.), gegen 4.00 Uhr, in das Visier eines Kriminellen. Der Mann entwendete zunächst aus einem vor dem Anwesen geparkten Auto einen Schlüssel und verschaffte sich so anschließend Zugang in die Räumlichkeiten. Dort ließ er einen Laptop mitgehen und wurde hierbei von der 62-jährigen Bewohnerin überrascht. Der ungebetene Besucher flüchtete daraufhin sofort zu Fuß mit der Beute vom Tatort.

Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung wurde der 39 Jahre alte, wohnsitzlose Tatverdächtige wenig später im Bereich der Bundesstraße 47 von der Polizei festgenommen. Der bei dem Einbruch erbeutete Laptop wurde von den Ordnungshütern bei ihm aufgefunden und sichergestellt.

Der 39-Jährige wird sich nun in einem Strafverfahren wegen Wohnungseinbruchsdiebstahls zu verantworten haben.

