POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Apotheke im Visier von Einbrechern

Mörfelden-Walldorf (ots)

Eine Apotheke am Tizianplatz geriet in der Nacht zum Donnerstag (23.06.), in der Zeit zwischen 2.30 und 4.30 Uhr, in das Visier von Einbrechern. Die Täter verschafften sich gewaltsam durch eine Schiebetür Zugang in die Apotheke und ließen anschließend mehrere hundert Euro Bargeld aus Kassen mitgehen.

Hinweise werden erbeten an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06142/6960.

