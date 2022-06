Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Darmstadt: Von Unfallstelle geflüchtet - Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots)

Am 20.06.2022 im Zeitraum 09:00 Uhr bis 11:15 Uhr parkte ein Firmenfahrzeug einer Gebäudereinigung in der Wilhelm-Leuschner-Straße in Darmstadt.

Ein aus nicht bekannter Richtung fahrender Verkehrsteilnehmer fuhr gegen das hintere linke Rücklicht des geparkten Firmenfahrzeuges und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort.

Der Sachschaden wird auf etwa 2000EUR geschätzt.

Hinweise nimmt das 1. Polizeirevier Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969 41110 entgegen.

