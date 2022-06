Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht in der Robert-Bosch-Straße gesucht.

Darmstadt (ots)

Im Zeitraum von Freitag, den 17.06.2022, 16.00 Uhr bis Samstag, den 18.06.2022, 13.00 Uhr ereignete sich in der Robert-Bosch-Straße, Höhe Hausnummer 9 eine Verkehrsunfallflucht, bei der ein silberfarbener Seat Leon beschädigt wurde. An dem Seat entstand dabei Sachschaden in Höhe von 1000 Euro.

Vermutlich stieß der unbekannte Unfallverursacher, beim Vorbeifahren in Fahrtrichtung Eifelring, gegen den parkenden Seat. Der Verursacher verließ daraufhin unerlaubt die Unfallstelle.

Zeuge, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim dem 2. Polizeirevier Darmstadt, unter der Rufnummer 06151/969 41210, zu melden.

Berichterstatter: Gallian, POK

Gesteuert: Scheib, PHK

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell