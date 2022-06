POL-DADI: DA-NORD - Zeugen nach Fahrradunfall gesucht

Michelstadt (ots) - Am Freitag (17.06.) gegen 16:00 Uhr befuhr eine Odenwälderin mit ihrem Pkw den Stadtring in Michelstadt in Fahrtrichtung Erbach. Dabei streifte sie um den Hausnummernbereich 160 ein am rechten Fahrbahnrand geparktes weißes Auto. Ihr Fahrzeug wurde am Beifahreraußenspiegel beschädigt. Das weiße Fahrzeug befand sich kurzzeitig später nicht mehr am Unfallort. Von einer Beschädigung am ...

