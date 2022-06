Polizeipräsidium Südhessen

POL-ERB: Verkehrsunfall - Suche nach beschädigtem Fahrzeug

Michelstadt (ots)

Am Freitag (17.06.) gegen 16:00 Uhr befuhr eine Odenwälderin mit ihrem Pkw den Stadtring in Michelstadt in Fahrtrichtung Erbach. Dabei streifte sie um den Hausnummernbereich 160 ein am rechten Fahrbahnrand geparktes weißes Auto. Ihr Fahrzeug wurde am Beifahreraußenspiegel beschädigt. Das weiße Fahrzeug befand sich kurzzeitig später nicht mehr am Unfallort. Von einer Beschädigung am Fahreraußenspiegel ist auszugehen. Der Schaden dürfte sich mindestens auf 200,- Euro belaufen. Die Polizei Erbach erbittet Hinweise zum beschädigten Fahrzeug und zum Unfallhergang unter 06062-953-0.

