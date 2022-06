Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lampertheim: Mann entblößt sich im Bereich einer Grundschule

Lampertheim (ots)

In der Domgasse, in der Nähe der dortigen Grundschule entblößte sich am Mittwoch (15.06.), gegen 11 Uhr ein Mann und nahm sexuelle Handlungen an sich vor. Eine Fahndung nach ihm verlief ergebnislos.

Der Gesuchte trug eine graues T-Shirt und gelbe Shorts sowie Turnschuhe. Der bis zu 1,70 Meter große Mann hat kurze graue Haare. An der Stirn hat er einen Glatzenansatz.

Wer Hinweise zu dem Fall geben kann, meldet sich bitte beim Kommissariat 10 in Heppenheim. Telefon: 06252 / 706-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell