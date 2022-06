Bensheim (ots) - Am 03.06.2022 in dem Zeitraum zwischen 11:45 Uhr und 13:30 Uhr beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer einen braunen VW an der linken Hintertür. Das Fahrzeug war auf dem ersten Parkplatz eines Restaurants im Berliner Ring 163 in Bensheim abgestellt. An dem PKW entstand ein Sachschaden von mindestens 500 Euro. Hinweise auf einen möglichen Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Bensheim ...

