Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Mörfelden-Walldorf (ots)

Am Freitag (03.06.22) zwischen 09:55-10:05 Uhr, beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer einen grauen Opel, der in der Friedhofstraße, Ecke Mühlstraße am linken Fahrbahnrand abgestellt war. Etwa 2000,-EUR wird den Fahrzeughalter die Reparatur des Fahrzeuges kosten, dass an der kompletten rechten Seite beschädigt wurde.

Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizei in Mörfelden- Walldorf unter der Telefonnummer 06105/40060 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell