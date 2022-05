Polizeipräsidium Südhessen

POL-DVS: Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Rettungswagens auf der A 67 am "Vatertag" Christi Himmelfahrt

A 67 / Gem. Pfungstadt (ots)

Am Donnerstagnachmittag (26.05.2022) kam es um 16:50 Uhr auf der Autobahn BAB 67 zwischen der Anschlussstelle Pfungstadt und dem Autobahnkreuz Darmstadt in nördliche Fahrtrichtung zu einem Unfall mit einem Rettungswagen (der keine Person transportierte). Der Rettungswagen befuhr die rechte Spur und musste aufgrund eines vorausgegangenen Unfalls und dem dadurch entstandenen Rückstau bremsen. Ein 38-jähriger Fahrer aus dem Unterallgäu erkannte die Situation zu spät und versuchte mit seinem Fiat Ducato nach links auszuweichen. Dabei übersah er einen auf der linken Spur fahrenden VW Tiguan. Bei dem Ausweichmanöver kollidierte er seitlich sowohl mit dem Tiguan als auch mit dem Rettungswagen. Der Tiguan wurde zunächst gegen die linke Leitplanke geschoben und schleuderte daraufhin gegen einen Renault Master auf der rechten Spur. Passend zum heutigen Feiertag, Christi Himmelfahrt, hatten die Beteiligte Gott sei Dank alle einen Schutzengel, so dass niemand schwer verletzt wurde. Lediglich der 31-jährige Fahrer und die 31-jährige Beifahrerin des Tiguans, beide aus dem Wetteraukreis, kamen vorsorglich in ein umliegendes Krankenhaus. Die Rettungswagenbesatzung blieb gänzlich unverletzt. Aufgrund von Rettungs- und Bergungsmaßnahmen musste die Fahrbahn der A 67 mit begleitender Rundfunkwarnmeldung bis 18:45 Uhr teilweise gesperrt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 25.000,- Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell