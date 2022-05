Griesheim (ots) - Nachdem mehrere Fahrzeuge am vergangenen Wochenende (21.5.-22.5.) in das Visier Krimineller rückten, sucht die Polizei nach Zeugen. Ersten Ermittlungen zufolge, machten sich die Unbekannten an mehreren abgestellten Fahrzeugen, unter anderem in der Brahmsstraße, in der Luisenstraße und in der Elisabethenstraße zu schaffen. Sie erbeuteten unter ...

