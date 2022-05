POL-DA: Rüsselsheim: Spendenscheck für Clown-Doktoren / Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Polizeidirektion sammeln über 500 Euro

Viernheim (ots) - Am späten Donnerstagabend (19.05.) haben Beamte der Polizeistation Lampertheim-Viernheim mit einem Diensthund sowie mit Mitarbeitern des Ordnungsamtes Viernheim zwei Shisha-Bars in der Innenstadt kontrolliert. Vier Geldspielautomaten entsprachen nicht den gesetzlichen Anforderungen, so dass diese außer Betrieb gesetzt wurden. Dazugehörige Spielerkarten wurden direkt in amtlicher Verwahrung genommen. ...

