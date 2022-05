Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Weiterstadt: Polizei lädt im Juni zur Fahrradcodierung ein

Weiterstadt (ots)

Das 3. Polizeirevier in Darmstadt lädt Interessierte am Samstag, den 11. Juni, von 14 bis 18 Uhr im Rahmen des Riedbahnfestes zur kostenlosen Fahrradcodierung ein. Das Fest und die Codierung finden in der Sandstraße 19 in Weiterstadt-Riedbahn im dortigen "Riedbahntreff" statt.

Da die Termine begehrt und erfahrungsgemäß schnell ausgebucht sind, bittet die Polizei um Voranmeldung. Diese werden im Zeitraum von Mittwoch bis Freitag (1.6.-3.6.) unter der Telefonnummer 06151/969-41390 jeweils von 8 bis 12 Uhr entgegengenommen.

Damit die Besitzer ihr Rad mit einem individuellen Code vor potentiellen Dieben schützen können, wird ein Identifikations-Dokument und ein Eigentumsnachweis bei der Codierung benötigt. Außerdem gilt, Batterieschlüssel von E-Bikes oder Pedelecs nicht zu vergessen. Carbon-Räder sind für die Codierung nicht geeignet.

