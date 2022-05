Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Darmstadt: Unfallflucht in der Hoffmannstraße

Darmstadt (ots)

In der Nacht von Montag (09.05.22) auf Dienstag (10.05.22) kam es zwischen 21:00 Uhr und 08:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in der Hoffmannstraße in Darmstadt. Das Auto des Geschädigten war ordnungsgemäß am Straßenrand abgestellt und wurde auf bisher unbekannte Art und Weise im Rahmen eines Verkehrsunfalls im Frontbereich beschädigt. Der oder die Verursacher entfernten sich anschließend vom Unfallort, ohne Hinweise auf ihre Identität zu hinterlassen. Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Unfall machen können werden gebeten, sich beim 1. Polizeirevier Darmstadt (06151/96941110) zu melden.

