Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Zigarettenautomat gestohlen und geplündert

Rüsselsheim (ots)

Einen in der Kohlseestraße in Königstädten, an einer Hauswand angebrachten Zigarettenautomaten, brachen Unbekannte in der Zeit zwischen Dienstagnachmittag (09.04.) und Mittwochmorgen (10.04.)aus der Halterung und transportierten das Gerät anschließend ab.

Der Zigarettenautomat wurde später in einem Waldstück bei Nauheim wieder aufgefunden. Der Automat wurde aufgebrochen. Die Zigaretten und das Geld hatten die Kriminellen entnommen. Der Schaden wird insgesamt auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Ermittlungsgruppe der Polizei in Rüsselsheim unter der Rufnummer 06142/6960.

