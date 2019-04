Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Wald-Michelbach: Jugendlich geraten in Streit

Auseinandersetzung endet im Krankenhaus/ Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Wald-Michelbach (ots)

Aus noch nicht bekannten Gründen gerieten mindestens drei junge Männer am Dienstagnachmittag (9.4.) vor einem Jugendtreff in der Ludwigstraße in Streit. Im Rahmen der Auseinandersetzung wurden zwei 18 und 19-Jährige durch Schnitte und Stiche verletzt, mutmaßlich nach Anwendung eines Messers. Ein weiterer junger Mann erlitt Kopfverletzungen durch Schläge. Gegen 16.30 Uhr hatten Zeugen die Einsatzzentrale verständigt. Polizei und Rettungswagen rückten gemeinsam aus. Nach Eintreffen der Beamten wurden die Verletzten umgehend ärztlich versorgt in nahe gelegene Krankenhäuser gebracht. Der Schweregrad der Verletzungen ist derzeit noch unbekannt. Nach ersten Erkenntnissen dürften sie jedoch nicht lebensbedrohlich sein. Warum die jungen Männer in Streit gerieten sowie die Rekonstruktion des Tatablaufs ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Diese dauern derzeit an. Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wald-Michelbach zu melden (Rufnummer 06207/ 9405-0).

