Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Unfallflucht Farmstr. Walldorf - Zeugen gesucht

Mörfelden-Walldorf (ots)

Am Freitag (05.04.) wurde gegen 15:45 Uhr ein Audi A4 Avant mit ausländischer Zulassung, der in der Farmstraße am Fahrbahnrand geparkt war, durch einen unbekannten LKW beschädigt. Schaden am Audi ca. 300 Euro. Flüchtig soll ein grüner Klein-LKW mit Ladefläche sein. Dieser soll eine Aufschrift gehabt haben, die jedoch nicht abgelesen werden konnte. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizeistation Mörfelden, unter der Telefonnummer 06105-40060 entgegen.

