Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Darmstadt (ots)

Nach einer Verkehrsunfallflucht am Mittwochnachmittag (03.04.) gegen 16 Uhr sucht die Polizei in Darmstadt nach Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen. Ersten Ermittlungen zufolge stand ein 23-Jähriger mit seinem Wagen in der Karlstraße am Abzweig zur Klappacher Straße. Aus der Goethestraße kam der bislang noch unbekannter Unfallverursacher und bog in die Karlstraße ab. Hierbei soll er das Auto des 23 Jahre alten Mannes hinten links touchiert haben. Anschließend bog der Unbekannte in die Klappacher Straße ab und fuhr in südliche Richtung davon. Es soll sich um einen älteren, silberfarbenen BMW Cabrio gehandelt haben. Der Fahrer war etwa 45 Jahr alt und hatte einen Vollbart. An dem Audi des Betroffenen entstand ein Schaden in Höhe von rund 2.500 Euro. Zeugen mit Hinweisen zum Unfall oder dem flüchtigen Verursacher werden gebeten, sich beim 2. Polizeirevier zu melden (06151/969-3710).

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Sebastian Trapmann

Telefon: 06151/969 2411

Mobil: 0173/659 6516

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell