Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Weiterstadt/ Braunshardt: Airbags und Navis im Visier Krimineller

Weiterstadt (ots)

In der Nacht zum Samstag (29.-30.3.) hatten es Kriminelle auf zwei Autos im Bereich Weiterstadt abgesehen. Im Büttelborner Weg schlugen die Täter die Scheibe eines grauen Mercedes ein und verschafften sich so gewaltsam Zugang zu dem Innenraum. In der weiteren Folge bauten sie dort das Lenkrad, das Navigationssystem und den Airbag aus. Auch der Kühlergrill, die Scheinwerfer und die Frontstoßstange ließen die Unbekannten mitgehen. Im Ortsteil Braunshardt, in der Freda-Wuesthoff-Straße geriet ein grauer BMW in den Fokus der bislang noch unbekannten Diebe. Indem die Täter die Dreiecksscheibe des Autos einschlugen, gelangten sie in das Fahrzeug. Dort bauten die Täter das Lenkrad, Navi und den Bordcomputer aus. Auch die Gläser beider Außenspiegel fielen in die Hände der Kriminellen. Der verursachte Gesamtschaden beider Fahrzeuge wird derzeit auf mindestens 2500 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei in Darmstadt (K21/22) ist mit den weiteren Ermittlungen betraut und nimmt sachdienliche Hinweis unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Kathy Rosenberger

Telefon: 06151/969-2416

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell