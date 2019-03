Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Zwingenberg/BAB 5: Schwerer Verkehrsunfall Höhe Anschlussstelle Zwingenberg

Zwingenberg (ots)

Am Sonntagmorgen (31.03.) ereignete sich um 09:45 Uhr auf Höhe der AS Zwingenberg der BAB 5 in südlicher Fahrtrichtung ein schwerer Verkehrsunfall. Dabei wechselte eine PKW-Fahrerin aus Mörfelden-Walldorf mit ihrem Renault den Fahrstreifen nach links, obwohl dieser bereits mit relativ hoher Geschwindigkeit von einem Skodafahrer aus Fulda befahren wurde. Die beiden Fahrzeuge kollidierten, wodurch der Renault nach rechts von der Fahrbahn abkam und sich überschlug. Die Beifahrerin wurde dabei in dem Fahrzeug eingeklemmt und musste schwer verletzt von einem Rettungshubschrauber in eine Klinik abtransportiert werden. Auch alle anderen fünf Unfallbeteiligten mussten sich in ein Krankenhaus begeben, darunter auch die Tochter der schwer Verletzten Beifahrerin aus dem Renault. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 50.000 EUR. Die Fahrbahn musste zur Unfallaufnahme zeitweise vollgesperrt werden. gefertigt: Dinopoulos, POK (PASt Südhessen)

Alexander Lorenz, EPHK (Polizeiführer vom Dienst)

