Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr, Gulli

Schachtdeckel in Trebur ausgehoben

Trebur (ots)

In der Nacht auf Samstag, den 30. März 2019, vermutlich in der Zeit zwischen 00:25 und 05:45 Uhr, wurden durch bislang unbekannte Täter mehrere Gulli.- bzw. Schachtdeckel in Trebur herausgehoben und auf der Straße abgelegt. Eine Treburerin bemerkte dies zu spät und überfuhr einen der Schachtdeckel wobei sie sich ihr Fahrzeug beschädigte. Die Höhe des Schaden steht derzeit noch nicht genau fest. Insgesamt konnten durch die eingesetzten Polizeibeamten drei herausgehobene Gulli.- / Schachtdeckel entdeckt und wieder eingesetzt werden. Derzeit muss davon ausgegangen werden, dass nur auf Grund des geringen Verkehrsaufkommens in der Nacht nicht mehr passiert ist! Zeugen / Anwohner die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Groß-Gerau unter der Rufnummer: 06152 / 1750 in Verbindung zu setzen.

