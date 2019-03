Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Kelsterbach: Mann durch Stiche verletzt

Kelsterbach (ots)

Am Samstag (23.03.) wurde der Polizei um 02.30 Uhr durch die Rettungsleitstelle Groß-Gerau ein durch Messerstiche verletzter Mann im Bereich der Bergstraße gemeldet. Der 23-Jährige aus Rüsselsheim wurde zur weiteren Behandlung in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht. Die Hintergründe der Tat sind derzeit noch unklar. Die Polizei fahndet mit Hochdruck nach dem oder den Tätern. Die Kriminalpolizei in Rüsselsheim hat die Ermittlungen übernommen. Sachdienliche Hinweise werden unter der Rufnummer 06142-6960 entgegengenommen.

Matthias Brosch, PHK und PvD

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Führungsdienst (PvD)

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Telefon: 06151 - 969 3030

oder

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Telefon: 06151 - 969 2400

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell