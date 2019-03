Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Babenhausen: Einbrecher schlugen gleich zwei Mal zu

Babenhausen (ots)

Gleich zwei Mal schlugen Einbrecher in Babenhausen zu und traten ohne Beute die Flucht an.

Eine 40-jährige Bewohnerin befand sich im Obergeschoss, als Diebe am Donnerstagnachmittag (21.03.) über die unverschlossene Terrassentür die Räumlichkeiten des Hauses im Steinweg betraten. Gegen 16.30 Uhr bemerkte die 40-Jährige die Eindringlinge, welche vorerst unerkannt und nach derzeitigem Ermittlungsstand ohne Beute die Flucht ergriffen. Ein mutmaßlicher Täter mit dunkelblauer Jacke konnte kurz darauf durch aufmerksame Zeugen gesehen werden.

Als klein und von normaler Statur wurde der zirka 40 Jahre alte, südländische Tatverdächtige beschrieben. Die unmittelbar nach der Meldung eingeleitete Fahndung der Polizei nach dem Täter verlief ohne Erfolg.

In der Zeit zwischen Mittwochnachmittag (20.03.) und Donnerstagnachmittag (21.03.) ereignete sich in Hergershausen ein versuchter Einbruch in ein Haus in der Bachwiese. Einen Sachschaden von über 100 Euro verursachten die Diebe, als sie die Terrassentür nicht aufgehebelt bekamen. Anschließend flüchteten diese unerkannt. Ob es einen Tatzusammenhang zwischen diesen beiden Taten gibt und weshalb die Täter ihre Tat abbrachen, werden die weiteren Ermittlungen zeigen.

Zeugen, die Angaben zu den Taten oder dem Tatverdächtigen machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/969-0 bei der Kriminalpolizei (K21-22) in Darmstadt zu melden.

