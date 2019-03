Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Eppertshausen: Polizei ermittelt wegen Einbruchs in Hotelgaststätte

Eppertshausen (ots)

Innerhalb von 20 Minuten erbeuteten Kriminelle am frühen Mittwochmorgen (20.03.) Bargeld aus einer Hotelgaststätte in der Dieburger Straße. In der Zeit zwischen 2.20 Uhr und 2.40 Uhr hebelten die Diebe ein Fenster zur Gaststätte auf. In den Räumen suchten sie im Anschluss nach Bargeld, bis sie fündig wurden. Mit ihrer Beute, die nur aus wenigen Euros bestand, flüchteten die Täter unerkannt. Der durch den Einbruch verursachte Sachschaden wird auf über 400 Euro geschätzt.

Die Ermittlungsgruppe der Dieburger Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu dieser Tat geben können. Unter der Rufnummer 06071/9656-0 werden diese gebeten, sich zu melden.

