Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Einhausen: Navi-Diebe schlagen zwei Mal zu

Einhausen (ots)

Navi-Diebe haben sich in der Nacht zum Freitag (14. - 15.3) an zwei BMW herangemacht, um die festeingebauten Navigationsgeräte und Lenkräder ausbauen zu können. Die Schäden sind mindestens 5000 Euro hoch.

Zum einen drangen die Täter in einen schwarzen BMW der 2er Serie in Groß-Hausen, Bibliser Straße ein, der in der Hofeinfahrt geparkt war. Zum anderen wurde die Dreiecksscheibe eines weißen 1er BMW in der Heinrich-Frey-Straße in Klein-Hausen eingeschlagen.

Wer Hinweise zu den Fällen geben kann, wendet sich bitte an das Kommissariat 21/ 22 in Heppenheim. Telefon: 06252 / 7060.

