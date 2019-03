Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bensheimer: Rückstau nach Unfall mit Linienbus auf der B 47

Bensheim (ots)

Nach einem Unfall am Mittwochmorgen (13.3) in der Wormser Straße/ Ecke Amperestraße wurden nach ersten Erkenntnissen der Polizei insgesamt 14 Personen leicht verletzt. Zehn Personen, die in dem Linienbus in Richtung Worms saßen, konnten vor Ort durch die Rettungsdienste versorgt werden. Drei weitere Passagiere sowie die 45-jährige Beifahrerin des unfallbeschädigten Opel Meriva sind vorsorglich zur weiteren medizinischen Abklärung in Krankenhäuser gebracht worden. Insgesamt waren 25 Fahrgäste im Bus. Während der Unfallaufnahme hat sich schnell auf der Wormser Straße ein Rückstau gebildet, der sich erst nach einer Stunde langsam auflösen konnte. Neben der Polizei waren sieben Rettungswagen und zwei Notarztwagen vor Ort.

Nach ersten Erkenntnissen bremste gegen 9.40 Uhr der Opel Meriva auf der Bundesstraße 47 ab, nachdem die Ampel von Gelb auf Rot umgesprungen war. Der nachfolgende 43 Jahre alte Linienbusfahrer aus Heppenheim konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Obwohl er mit dem Bus nach links ausscherte, konnte er den Zusammenstoß auf den vor ihm haltenden Opel der 57 Jahre alten Lenkerin aus dem Lautertal nicht mehr verhindern. An den Fahrzeugen entstand insgesamt ein Schaden in Höhe von 8000 Euro.

