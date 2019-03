Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Zimmern: Auto erst entwendet und wieder stehenlassen

Polizei warnt erneut

Groß-Zimmern (ots)

Ein junger Mann stellte sein Fahrzeug am Dienstagabend (12.03.) gegen kurz vor 21 Uhr in seiner Hauseinfahrt ab. Er ging nur kurz ins Haus und lies sein offenes Auto, mit dem Fahrzeugschlüssel im Zündschloss steckend, zurück. Als der Mann nur wenige Minuten später zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, staunte er wohl nicht schlecht, als dieses nicht mehr da war. Umgehend alarmierte er die Polizei, die sofort nach dem Auto fahndete. Gegen 21.30 Uhr konnten die Beamten das Fahrzeug des Mannes in der Johannes-Ohl-Straße, Ecke Darmstädter Straße, verlassen auffinden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand entstand kein Schaden.

Die Polizei warnt erneut: Verschließen Sie immer Ihr Fahrzeug und lassen Sie niemals den Fahrzeugschlüssel im Zündschloss. Diebe nutzen diesen Umstand gerne mal aus, um Gegenstände aus dem Fahrzeug oder das Auto selbst zu stehlen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Tobias Laubach

Telefon: 06151/969-2401

Mobil: 0173-6596648

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell