POL-PDKH: Trunkenheit im Verkehr mit Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Bingen am Rhein (ots) - Am frühen Samstagmorgen fiel einer Streife im Binger Stadtgebiet ein Pkw auf, welcher mit hoher Geschwindigkeit und in Schlangenlinien geführt wurde. Als die Beamten ihn einer Kontrolle unterziehen wollten beschleunigte der Fahrer und flüchtete. In einer Sackgasse endete die Fahrt und der Täter flüchtete zu Fuß weiter. Nach kurzer Nacheile konnte er jedoch eingeholt und gefesselt werden. Bei der Festnahme leistete der 32-jährige Mann aus Langenlonsheim Widerstand und verletzte einen Beamten. Dem Beschuldigten wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.

