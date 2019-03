Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Pfungstadt: Polizei nimmt Einbrecher fest

Pfungstadt (ots)

Polizeibeamte konnten am frühen Dienstagmorgen (12.03.) einen Einbrecher auf frischer Tat festnehmen. Ein aufmerksamer Zeuge teilte gegen 03.40 Uhr, dass eine Person mit einem Hammer eine Schaufensterscheibe eines Sportgeschäfts in der Ziegelstraße eingeschlagen hatte. Nur wenige Minuten später war das Geschäft von den Einsatzkräften umstellt. Kurz nach 4 Uhr konnten die Beamten, mit der Unterstützung eines Diensthundes, den Täter noch im Verkaufsraum festnehmen. Der 19-Jährige hatte sich schon Sportkleidung zusammengesucht. Ein anschließender Atemalkoholtest bei dem Mann ergab einen Wert von über 1,1 Promille. Der bei der Tat an der Scheibe verursachte Schaden wird auf zirka 2500 Euro geschätzt.

Der 19-Jährige wird im Laufe des Mittwochs (13.03.) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt einem Haftrichter vorgeführt. Die Ermittlungen dauern an.

