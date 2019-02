Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Zimmern: Dacheinstieg in Büro

Kriminalpolizei ermittelt

Groß-Zimmern (ots)

Kriminelle brachen in der Zeit zwischen Mittwoch (27.02.) 20 Uhr und Donnerstag (28.02.) 8 Uhr in ein Büro in der Lebrechtstraße ein. Über eine Feuerleiter gelangten die Einbrecher auf das Dach des Gebäudes. Dort öffneten sie auf bislang unbekannte Weise das Dachfenster und gelangten so in die Räumlichkeiten. Anschließend flüchteten die Täter unerkannt. Durch den Einbruch entstand nach ersten Ermittlungen ein Gesamtschaden von über 1000 Euro.

Die Kriminalpolizei (K21-22) ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. Unter der Rufnummer 06151/969-0 werden Zeugenhinweise entgegengenommen.

