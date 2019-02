Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Schlagzeug gestohlen

Wer hat was gesehen?

Darmstadt (ots)

Ein Schlagzeug, im Gesamtwert von zirka 2000 Euro, geriet in den Fokus von Dieben. Um an das kostbare Stück zu kommen, verschafften sich die Kriminellen auf bislang unbekannte Weise Zugang zum Dachboden eines Mehrfamilienhauses in der Frankfurter Straße. Am Dienstag (26.02.) stellte der Besitzer gegen 23.30 Uhr den Verlust fest. Zuletzt hatte er sein schwarz-silbernes Musikinstrument am Samstag, den 9. Februar 2019, gesehen.

Die Ermittlungsgruppe aus Darmstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise geben können. Diese können unter der Rufnummer 06151/969-3610 mitgeteilt werden.

