Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Eberstadt: Öffentlichkeitsfahndung nach Diebstahl einer Geldbörse mit unberechtigter Geldabhebung

Wer kennt den gesuchten Mann?

Darmstadt (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Polizeipräsidiums Südhessen:

Eine 77-jährige Frau war in einem Supermarkt in der Stresemannstraße einkaufen, als der gesuchte Dieb ihre Geldbörse samt Geld, Personalausweis und EC-Karte stahl. In einem Moment der Unachtsamkeit griff der Täter am Freitag, den 21. September 2018, gegen 15.30 Uhr unbemerkt zu.

Bereits 20 Minuten später wurde mit der entwendeten EC-Karte an einem Geldautomaten einer Bank in der Heidelberger Landstraße, Ecke Schwanenstraße, über 800 Euro abgehoben.

Nun wenden sich die Ermittler mit einem Bild des Täters aus der Überwachungskamera des Supermarktes an die Öffentlichkeit, um Zeugen zu finden, die weitere Hinweise geben können.

Wer kennt diesen Mann? Hat jemand den Tatverdächtigen gegen 15.50 Uhr bei der Geldabhebung beobachtet?

Für die Öffentlichkeitsfahndung hat die Staatsanwaltschaft Darmstadt einen Beschluss beim Amtsgericht erwirkt. Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Pfungstadt ist unter der Rufnummer 06157/9509-0 zu erreichen.

