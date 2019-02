Polizeipräsidium Südhessen

Eine 78 Jahre alte Frau ist am Mittwochmittag (27.2) in einem Supermarkt in der Otto-Hahn-Straße in Dusenbach so abgelenkt worden, dass sie nicht bemerkt hat, wie ihre Geldbörse aus der Handtasche im Einkaufswagen gestohlen wurde.

Die Bestohlene wurde gegen 14 Uhr von einer Fremden angesprochen, die darum bat, einen Yoghurtbecher aus dem obersten Regal zu ziehen. Ob der Diebstahl von der Fremden oder einer anderen Person begangen wurde, ist nicht bekannt.

Die Gesuchte ist etwa 1,60 Meter groß. Die zwischen 25 und 30 Jahre alte Frau hat dunkle Haare, die bis zur Schulter reichen. Zum Tatzeitpunkt trug sie ein buntes Kopftuch. Möglicherweise war sie in Begleitung eines etwa 25 Jahre alten Mannes.

Wer die Frau und/ oder den Begleiter bemerkt hat und Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizeistation Höchst. Telefon: 06163 / 9410.

