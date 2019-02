Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Fürth-Weschnitz: Mountainbike CUBE bei Wohnungsdurchsuchung gefunden

Wer erkennt sein Eigentum wieder?

Bild-Infos

Download

Fürth (ots)

Bei der Wohnungsdurchsuchung eines 28 Jahre alten Mannes in Fürth-Weschnitz haben Ermittler der Polizei am Dienstag (26.2) ein Mountainbike der Marke CUBE gefunden, dass möglicherweise gestohlen ist. Die Rahmennummer und eine zusätzliche Codierung wurden offensichtlich entfernt. Zudem wurde nachträglich der Rahmen im Bereich des Tretlagers mit grüner Farbe überlackiert. Der Fahrradrahmen ist schwarz/ grau. Die Reifen sind von der Firma SCHWALBE. Beamte der Ermittlungsgruppe in Heppenheim suchen jetzt den rechtmäßigen Besitzer des Rades, der sein Velo wiedererkennt und sich bei der Polizei meldet.

Die Wohnungsdurchsuchung wurde richterlich erwirkt, weil der 28-Jährige verdächtig wird, im Dezember 2018 gemeinsam mit einem Komplizen, im Keller eines Mehrfamilienhauses im Ortsteil Ellenbach eingebrochen zu sein.

Der Eigentümer des Mountainbikes oder Personen, die Hinweise zu der Herkunft des Rades geben können, melden sich bitte unter der zentralen Rufnummer 06252 / 7060 bei der Polizei in Heppenheim (DEG).

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Christiane Kobus

Telefon: 06151/969-2410 o. mobil: 0152/218 83 783

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell