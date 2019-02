Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Griesheim: Elektrogeräte aus Wohnmobil entwendet

Zeugen gesucht

Griesheim (ots)

In der Zeit zwischen Samstag (23.2.), 14.30 Uhr und Sonntag (24.2.), 14 Uhr, hatten es noch unbekannte Diebe auf Elektrogeräte in einem Wohnmobil abgesehen. Das weiße Gefährt, vom Hersteller Fiat, stand zum Zeitpunkt der Tat in der Schöneweibergasse, als die Kriminellen gewaltsam die Fahrzeugtür aufhebelten und im Anschluss ein Fernsehgerät, ein Radio sowie einen Receiver mitgehen ließen. Der Wert der Beute wird auf rund 2500 Euro geschätzt. Möglicherweise konnten die Täter beim Abtransport der Beute beobachtet werden? Zeugen, die in diesem Zusammenhang Verdächtiges wahrgenommen haben oder Hinweise zum Verbleib der Geräte geben können, werden gebeten, sich bei den ermittelnden Beamten, der Darmstädter Kripo, zu melden. Unter der Telefonnummer 06151/969-0 wird alles Sachdienliche entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Kathy Rosenberger

Telefon: 06151/969-2416

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell