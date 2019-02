Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Zusammenstoß zweier Radfahrer, einer verletzt der andere flüchtig Zeugen gesucht

65451 Kelsterbach (ots)

In der Feldgemarkung Kelsterbach an der Unterführung zum Segelfliegerheim kam es am Montag, dem 25.02.2019 zwischen 09:30 Uhr und 10:00 Uhr zu einem Unfall zwischen zwei Fahrradfahrern, wobei einer stürzte und sich den Arm brach. Der Verursacher war in sportlicher Fahrradkleidung mit Helm und vermutlich einem Rennrad unterwegs. Er entfernte sich in Richtung Friedhofstraße. Bei ihm soll es sich um einen etwa 60 Jahre alten Mann handeln. Eine unbekannte Zeugin half dem verunglückten Fahrradfahrer. Wer kann Angaben zu dem flüchtigen Radfahrer und zum Unfallhergang machen? Die unbekannte Zeugin wird gebeten sich bei der Polizei Kelsterbach zu melden.

