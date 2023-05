Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 230510-2-pdnms Zeugen nach unerlaubten Entfernen vom Unfallort in Eckernförde gesucht

Eckernförde (ots)

Am 08.05.2023 gegen 12.00 Uhr wurde eine 59 jährige Radfahrerin in der Ostlandstraße bei einem Verkehrsunfall verletzt.

Die Radfahrerin befuhr mit ihrem Pedelec den Radweg der Ostlandstraße in Richtung Stadtmitte. Sie beabsichtigte, nach rechts in die Kurt-Pohle-Straße abzubiegen und gab für den nachfolgenden Verkehr ein Handzeichen. In dem Bereich endet der Radweg und die 59 jährige Eckernförderin musste auf die Fahrbahn fahren, was sie auch vorhatte.

Als die Radfahrerin bereits dabei war, abzubiegen, kam von hinten ein PKW Nissan X-Trail in grün und wollte ebenfalls nach rechts in die Kurt-Pohle-Straße abbiegen. Sowohl die 46 jährige PKW Fahrerin wie auch die Radfahrerin bremsten stark ab, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Die PKW Fahrerin fuhr möglichst weit links, um diesen Zusammenstoß zu verhindern, es kam zu keiner Berührung. Die Radfahrerin sprang schließlich von ihrem Fahrrad ab und verletzte sich hierbei am Fuß.

Die PKW Fahrerin hielt aber nicht an sondern entfernte sich vom Unfallort .Die Fahrerin des PKW konnte dann später von den eingesetzten Polizeibeamten ermittelt werden.

Die Polizei in Eckernförde sucht jetzt nach Zeugen, die den geschilderten Unfallhergang beobachten konnten. Diese melden sich bitte bei der Polizei Eckernförde unter der Rufnummer 04351-9080.

Mit freundlichen Grüßen

Sönke Petersen

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell