POL-NMS: 230327-1-pdnms Zeugen nach Fahrradunfall in Goosefeld gesucht

Rendsburg (ots) - Am 23.03.2023 kam es um 10.30 Uhr in der Straße An der Bleiche in Rendsburg zu einer versuchten Raubtat, eine 63 jährige Frau wurde von einem fremden Mann von hinten angegriffen. Die 63 jährige Geschädigte ging zu Fuß auf dem Gehweg an der Untereider in Richtung Imlandklinik, bis kurz vor einer Unterführung hatte sie ihr Mobiltelefon in der ...

