POL-NMS: 230310-4-pdnms Bedrohung mit Messer in Haby

Haby ( Kreis Rendsburg-Eckernförde ) (ots)

Eine Frau war mit ihrem Hund am heutigen Morgen gegen 09.20 Uhr in Haby in der Straße Sagkuhle spazieren, zu dem Zeitpunkt lief der Hund ohne Leine neben der Frau.

Am Eingang zu dem dort befindlichen Wald traf die Frau auf einen Mann, der dort mit seinem Fahrrad stand. Der Mann war sofort sehr aggressiv und schrie die Frau an, sie solle den " scheiß Hund " wegnehmen. Dann zog der Mann ein Messer und fuchtelte mit dem Messer vor dem Gesicht der Frau herum. Die Frau ging mit ihrem Hund schnell weiter, der Mann mit dem Fahrrad fuhr schließlich in Richtung Groß Wittensee davon.

Der Mann war ca. 35 Jahre alt, ca. 180 cm groß, war etwas breiter gebaut von der Statur her, trug eine Mütze, er war mit Fahrradsachen bekleidet ( grün/gelb/weiß ), bei dem Fahrrad handelt es sich vermutlich um ein Mountainbike, allerdings mit schmaleren Reifen, das Fahrrad war grün / gelb.

Eine Fahndung im Nahbereich nach dem Mann verlief negativ, die Polizei in Damp sucht jetzt nach weiteren Zeugen, wer hat den Mann auf seinem Fahrrad gesehen oder kann Angaben zu dem Mann machen?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeistation Damp unter der Rufnummer 04352-3074000.

