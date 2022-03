POL-NMS: 220309-1-pdnms Ölunfall im Hafen Damp

Neumünster (ots) - Am 04.03.2022 gegen 09.10 Uhr kam es zu einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in der Holstenstraße in Neumünster. Nach derzeitigen Ermittlungsstand hatte ein Kind in dem Schlafzimmer der Wohnung im Mehrfamilienhaus mit Feuer gespielt und dabei eine Matratze im Schlafzimmer der Wohnung in Brand gesetzt. Die Mutter konnte zusammen mit zwei Kindern die Wohnung verlassen, alle drei wurden bei dem Brand ...

