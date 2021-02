Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 210223-2-pdnms Granate bei Bauarbeiten in Rendsburg entdeckt

Rendsburg (ots)

Bei Bauarbeiten in der Straße Grüner Kamp in Rendsburg wurde am heutigen Vormittag gegen 09.45 Uhr vermutlich eine kleine Granate, ca. 25 cm groß, bei Erdarbeiten durch Bauarbeiter entdeckt. Es wurde ein Gefahrenradius von 50 Metern festgelegt, ein angrenzender Kindergarten wurde evakuiert, die Kinder sind mittlerweile in einem benachbarten Gebäude untergebracht. Der Bereich wird derzeit von der Polizei abgesperrt, der Kampfmittelräumdienst ist verständigt.

Mit freundlichen Grüßen

Sönke Petersen

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell