POL-NMS: 201124-1-pdnms Fahrradkontrollen an der Grundschule Wittorf in Neumünster

Neumünster

Am 24.11.2020 zwischen 07.45 Uhr - 10.00 Uhr kontrollierten die Beamten der Polizeistation Südost die Fahrräder der Schülerinnen und Schüler der Grundschule Wittorf in der Lindenstraße 1 in Neumünster auf ihre Verkehrssicherheit. Im Fokus lagen hier die Beleuchtungseinrichtungen am Fahrrad. Insgesamt konnten die Beamten 54 Fahrräder überprüfen. Hierbei gab es bei 16 Fahrrädern Beanstandungen, hauptsächlich wurden hier die fehlenden Front- und Rückreflektoren bemängelt. Die Schule wird in diesen Fällen den Eltern einen Brief schreiben und diese darin bitten, die Mängel zu beseitigen. Unser Appell an die Eltern: Kontrollieren Sie vorgeschriebene Beleuchtungseinrichtungen. Auch passive Sicherheit, zum Beispiel helle und / oder reflektierende Kleidung, sorgt für mehr Sicherheit Ihrer Kinder. Wir möchten, dass alle heil durch die dunkle Jahreszeit kommen. Weitere Kontrollen werden folgen.

