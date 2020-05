Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Ermittlungen eingeleitet

Lahr (ots)

Weil zwei unbekannte Mädchen auf ein Weiteres eingeschlagen haben sollen, haben die Beamten des Polizeireviers Lahr nun eine Ermittlungsverfahren eingeleitet. Am Donnerstag gegen 18 Uhr bemerkte eine Mitarbeiterin eines Supermarktes in der Tiergartenstraße, dass die zwei Unbekannten auf das am Boden liegende Mädchen einschlugen und eintraten. Wegen gefährlicher Körperverletzung droht den beiden Unbekannten nun ein Strafverfahren.

